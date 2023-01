Microcredito di Solidarietà: Giorgio Pernici nominato Presidente

Pernici guiderà la società attiva nelle province di Siena, Massa Carrara, Grosseto e Arezzo con l’obiettivo di contrastare la povertà e il disagio sociale



Siena: L’assemblea dei soci di Microcredito di Solidarietà, che si è tenuta a Siena nella sede di Banca Mps, ha affidato a Giorgio Pernici la carica di Presidente. Pernici, classe 1956, già Direttore Generale di Banca Mps Capital Services e Mps Leasing & Factoring, succede all’ex Prefetto Vittorio Stelo dimessosi il 31 ottobre 2022.

Fondata a Siena nel 2006 da Banca Monte dei Paschi di Siena, Comune e Amministrazione Provinciale di Siena, Diocesi di Siena e quella di Montepulciano, altri comuni della provincia, le associazioni di volontariato e grazie al supporto indiretto della Fondazione Mps, Microcredito di Solidarietà opera per contrastare la povertà e il disagio sociale e favorire l’accesso al credito di soggetti che non sono in grado di presentare tutti i requisiti richiesti solitamente dai tradizionali canali bancari. La società è attiva oggi attraverso 45 centri di ascolto in locali messi a disposizione da Banca Mps nella sede di Siena e presso le associazioni di volontariato nelle province di Siena, Massa Carrara, Grosseto e Arezzo. Si avvale di personale distaccato da Banca Mps e, per la gran parte, della collaborazione di volontari, appartenenti alle associazioni di volontariato, che sono individuati sulla base delle loro competenze ed esperienze, compresi i consiglieri e sindaci revisori.