Cronaca Mezzo pesante finisce in fossetta, i Vigili del fuoco intervengono per rimetterlo in carreggiata 8 maggio 2024

8 maggio 2024 84

Redazione

Arcidosso: La squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Arcidosso, è intervenuta nel tardo pomeriggio di ieri, sulla Sp 160 nel comune di Roccalbegna per un bilico trasportante circa 250 quintali di cippato che nell'affrontare una curva, con le ruote gemellari posteriori usciva dalla carreggiata fermandosi ed inclinandosi pericolosamente. Con l'ausilio della autogrù della sede centrale di Grosseto, il mezzo pesante è stato rimesso in carreggiata permettendo il ripristino della circolazione bloccata per circa un'ora e regolata dai carabinieri.

