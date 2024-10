Dalla regione Meteo Toscana: Rischio idrogeologico e temporali forti, codice giallo per mercoledì 16 ottobre 15 ottobre 2024

15 ottobre 2024 762

762 Stampa

Federico Taverniti

Firenze: Una perturbazione in arrivo determinerà la possibilità di temporali dal pomeriggio di domani, mercoledì 16 ottobre, nelle zone nord occidentali. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti, valido dalle 15 alla mezzanotte di domani per il tratto di costa che va dalla foce dell’Arno alla Lunigiana, Arcipelago compreso.

Dal pomeriggio di domani, mercoledì, possibilità di temporali anche forti che interesseranno in un primo momento l’Arcipelago, per estendersi successivamente alla costa centro settentrionale e alle province di Lucca e Massa. Possibili colpi di vento e grandinate. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Dalla regione Meteo Toscana: Rischio idrogeologico e temporali forti, codice giallo per mercoledì 16 ottobre Meteo Toscana: Rischio idrogeologico e temporali forti, codice giallo per mercoledì 16 ottobre 2024-10-15T17:42:00+02:00 158 it Meteo: Rischio idrogeologico e temporali forti, codice giallo per mercoledì 16 ottobre PT1M /media/images/allerta-meteo-2.jpg /media/images/thumbs/x600-allerta-meteo-2.jpg Maremma News Firenze, Tue, 15 Oct 2024 17:42:00 GMT