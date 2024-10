Meteo: Rischio idrogeologico e temporali forti, codice arancione per zone ovest e settentrionali

Firenze: Ancora maltempo sulla Toscana, in intensificazione nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 ottobre, causato da un’intensa perturbazione che interesserà in modo particolare zone occidentali e settentrionali. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti, valido dalle 16 di oggi fino alle 7 di domani, per tutte le aree a ovest e a nord della regione. Un codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale (dalle 16 di oggi alle 14 di domani) riguarda le zone a nord-ovest e quelle centrali in corrispondenza delle province di Pisa, Livorno e Grosseto. Infine un altro codice giallo, sempre per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti (dalle 16 di oggi alle 7 di domani) riguarda le altre zone non interessate dal codice arancione (zone interne, da nord a sud).



Piogge e temporali, anche di forte intensità, a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì, in estensione dalla costa al resto della regione. Secondo i modelli l’intensità maggiore è prevista per litorale e zone settentrionali. Domani, venerdì, precipitazioni anche temporalesche nella prima parte della giornata; nel pomeriggio residue piogge e occasionali rovesci sulle zone interne.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo