Meteo, piogge in arrivo, codice giallo lunedì 20 marzo in Toscana

Firenze: La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico reticolo minore dalla mezzanotte e fino alla mattina di domani, lunedì 20 marzo. L’allerta riguarda le aree dell’Arno - Casentino (Valdarno superiore, Firenze, Valdelsa e Valdera; la Vadichiana e l’Etruria, il grossetano. Dalla sera di oggi, domenica, e domani, lunedì, possibilità di isolati temporali. Colpi di vento e grandinate solo occasionali. Da oggi, domenica, in particolare dalla serata, sono previste precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale. Domani, lunedì, precipitazioni prima sparse e poi isolate, localmente a carattere di rovescio o temporale, più probabili e frequenti sulle zone centro-meridionali. Oggi, domenica, cumulati medi fino a significativi sulle zone centro-settentrionali e e massimi puntuali non elevati. Intensità oraria massima fino a localmente forte. Domani, lunedì, cumulati medi significativi sulle zone centro-meridionali della regione con massimi puntuali fino a localmente elevati in queste zone e non elevati altrove. Intensità oraria massima fino a localmente forte. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo. Seguici





