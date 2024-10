Cronaca Meteo, Grosseto: Anche domani 25 ottobre scuole superiori chiuse per maltempo 24 ottobre 2024

24 ottobre 2024 292

292 Stampa

Redazione

Grosseto: "La sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato l’allerta meteo codice arancione relativa al territorio comunale di Grosseto. In particolare si segnala il rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore in corso e fino alle 23.59 di venerdì 25 ottobre e il rischio temporali forti dalle 00 alle 23.59 di venerdì 25 ottobre. Come previsto dal regolamento di Protezione civile, è già stato attivato il Coc (Centro operativo comunale). Riguardo le scuole è stato deciso che anche nella mattinata di domani, 25 ottobre, resteranno chiusi soltanto gli istituti superiori, così come da piano di protezione civile, in modo da limitare al massimo i pericoli connessi agli spostamenti. Prestare attenzione", termina il Comune di Grosseto. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Meteo, Grosseto: Anche domani 25 ottobre scuole superiori chiuse per maltempo Meteo, Grosseto: Anche domani 25 ottobre scuole superiori chiuse per maltempo 2024-10-24T16:54:00+02:00 127 it Grosseto: Anche domani 25 ottobre scuole superiori chiuse per maltempo PT1M /media/images/allerta-meteo-2.jpg /media/images/thumbs/x600-allerta-meteo-2.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 24 Oct 2024 16:54:00 GMT