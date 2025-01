Sport MD Grosseto sconfitto a Forte dei Marmi nell'esordio in serie B 13 gennaio 2025

Grosseto: Inizia con una secca sconfitta (11-4) sul campo del Canniccia Forte dei Marmi l’avventura del Circolo Pattinatori MD nel campionato di serie B. I ragazzi allenati da Marco Zanobi si sono trovati sotto di quattro reti già a metà del primo tempo, con i versiliesi che hanno sbloccato il risultato dopo appena due minuti e 30 secondi con una rete di Cacciaguerra. Prima della fine del tempo, al 17’, Mattia Giabbani ha aperto le marcature dei biancorossi, ma il quintetto di casa è andato al riposo con un 6-1 di tutta tranquillità. Nella ripresa Perfetti e Montomoli hanno cercato di riaprire i giochi, ma il team rossoblù è volato via sul 9-3, prima del secondo goal personale di Mattia Giabbani a 7’57 dalla fine dell'incontro. Facchini e Barsaglini hanno poi fissato il finale sull'11 a sei. L'MD Grosseto si è presentato a Forte dei Marmi con un solo portiere per l'assenza di Moreno Saletti e anche senza Alessandro Bardini. I grossetani hanno cercato di imbastire buone azioni di gioco ma il quintetto di casa ha dimostrato di essere superiore. Il Circolo Pattinatori potrà comunque cercare di recuperare la sconfitta nell'esordio casalingo di sabato prossimo alla pista Mario Parri contro la Rotellistica Camaiore. Canniccia Forte dei Marmi-MD Grosseto 11-4 FORTE DEI MARMI: Manfredi, Bacci; Ambrosio, Tommaso Giovannelli, Pucciarelli, Cacciaguerra, Bertonelli, Barsaglini, Lorenzo Giovannelli, Facchini. All. Andrea Facchini. MD GROSSETO: Marinoni; Bruzzi, Giabbani, Montomoli, Giusti, Cardi, Muntean, Perfetti, Bianchi. All. Marco Zanobi. ARBITRO: Massimiliano Carmazzi. RETI: nel p.t. 2’29 Cacciaguerra, 8’29 T. Giovannelli, 11’12 T. Giovannelli, 12’43 T. Giovannelli, 16’34 Giabbani, 20’01 Bertonelli, 21’08 L. Giovannelli; nel s.t. 0’36 Perfetti, 1’38 T. Giovannelli, 5’50 Montomoli, 6’35 Ambrosio, 11’26 Barsaglini, 17’03 Giabbani, 18’29 Facchini, 20’52 Barsaglini. I risultati della prima giornata del girone E: Forte dei Marmi-MD Grosseto 11-4, Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 6-11, Prato-Pumas Viareggio 7-11, CGC Viareggio-Hockey Viareggio 4-4. Seguici



