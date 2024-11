Matteo Di Marzo nuovo presidente del Comitato Regionale Toscana Polisportive Giovanili Salesiane

Grosseto: Matteo Di Marzo è diventato il nuovo Presidente delle PGS Toscana, succedendo a Stefano Pezzola che ha guidato il comitato regionale per un mandato dal 2021 al 2024.

Matteo Di Marzo, è stato eletto nel corso dell’Assemblea Elettiva svoltasi a Firenze, a cui hanno partecipato le società affiliate PGS in rappresentanza diretta o per delega.

“Ringrazio le società per il sostegno ricevuto con un così ampio consenso – le prime parole del nuovo presidente, Matteo Matteo Di Marzo -. Un ringraziamento anche al presidente uscente, Stefano Pezzola per il lavoro svolto e a tutto il Consiglio Direttivo precedente. Abbiamo una grande responsabilità sulle spalle, ma possiamo contare su una squadra con le competenze giuste per permettere al Comitato regionale PGS di avere un’ulteriore crescita”.

Assieme al nuovo Presidente sono stati eletti anche i consiglieri che andranno a formare il Consiglio regionale: Stefano PEZZOLA; Claudio PASTORELLI; Giampiero DE MICHELE; Generoso MONTESANO; Salvatore CASTELLI.