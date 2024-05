Matteo Buoncristiani sindaco - Lavoro: «A Follonica serve un tessuto industriale attivo e vitale»

Follonica: «La mia amministrazione comunale punterà a favorire un tessuto industriale attivo e vitale sul territorio» a dirlo il candidato sindaco Matteo Buoncristiani, che inizia a svelare alcuni punti della sua azione programmatica durante i suoi incontri con la cittadinanza della città del Golfo.



Dopo i primi appuntamenti con “1 incontro al giorno”, l'iniziativa attraverso la quale Buoncristiani sta facendo il giro di Follonica, emergono i primi temi di confronto con la cittadinanza e i primi punti programmatici che il candidato sta affermando con forza.

Uno dei temi principali, emersi durante l'incontro al Cassarello, è stato quello dell'occupazione: «Da parte mia – dice Buoncristiani – ho registrato una partecipazione molto attiva di cittadine e cittadini al confronto che sto portando avanti e prendo in seria considerazione la preoccupazione diffusa riguardante la carenza di posti di lavoro e la precarietà di realtà che sembravano essere sicure e consolidate, particolarmente per quanto riguarda il settore industriale».

Ed è proprio sul tema delle attività produttive che emerge forte e chiara la posizione di Buoncristiani: «Il mio progetto civico dice no a una desertificazione del tessuto produttivo di Follonica – sottolinea il candidato - e, se sarò eletto alla guida della città, la mia amministrazione punterà a favorire il consolidamento di attività produttive virtuose che non confliggano con lo sviluppo del settore turistico, ma che lo affianchino piuttosto, facendo ogni sforzo possibile a garantire ai follonichesi la stabilità occupazionale di cui hanno bisogno».

Un sì allo sviluppo del comparto produttivo che vada di pari passo con quello turistico, quindi, secondo Buoncristiani è il primo passo verso una crescita dell'occupazione: «Il nostro territorio ha molte potenzialità – aggiunge – e la mia amministrazione sarà improntata a massimizzare ogni opportunità che ci si presenterà per accrescere la ricchezza di Follonica e dei follonichesi».

Altro elemento emerso durante il confronto riguarda l'impianto di trattamento rifiuti previsto al posto dell'inceneritore in fase di demolizione: «Abbiamo registrato le perplessità espresse dai follonichesi – dice ancora Buoncristiani - e sarà nostra cura, in qualità di amministratori, mettere in pratica un controllo costante, affinché il nuovo impianto rispetti tutte le normative e le prescrizioni previste dalla legge. Perplessità secondo noi assolutamente giustificate, in quanto questo è l'ennesimo impianto calato dall'alto, senza alcun percorso di concertazione con le popolazioni interessate e questa è una mancanza che ha contribuito solo ad aumentare le paure dei follonichesi. In merito rileviamo anche che non è stata fatta, almeno fino a questo momento, un'adeguata attività di informazione su ciò che verrà fatto e le effettive ricadute sul territorio dal punto di vista ambientale».

«Siamo convinti – conclude il candidato – che la demolizione dell'inceneritore di Scarlino debba essere ultimata il prima possibile. Per quanto riguarda il nuovo impianto, come amministratori ci impegneremo affinché la cittadinanza di Follonica sia coinvolta nella discussione sulla realizzazione e vigileremo che l’impianto stesso sia realmente una struttura all'avanguardia e rappresenti un'eccellenza rispettosa della Green Economy».