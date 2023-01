Massa Marittima, servizio civile alla Misericordia

Massa Marittima: C'è la possibilità per 5 giovani di effettuare il servizio civile universale presso la Misericordia di Massa Marittima con il progetto “Assistenza Soccorso Arezzo Grosseto Siena”. Possono partecipare al bando i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. La domanda deve essere presentata on line entro le ore 14 del 10 febbraio 2023 esclusivamente sulla piattaforma on line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/

Info: associazione Misericordia di Massa Marittima, via Ximenes 67, 0566 905741 – 3480703029 misericordia_massa@libero.it