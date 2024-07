Massa Marittima, iniziati i lavori per installare le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

Massa Marittima: Sono iniziati nel territorio comunale di Massa Marittima i lavori per installare le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Si tratta di 8 postazioni di ricarica che saranno dislocate nei luoghi strategici: via delle Fonderie, piazza Dante Alighieri; via del Parco, via Pietro Nenni- ex Camilletta, via dei Chiassarelli; viale Risorgimento, via della Manganella; via dei Chiassarelli angolo via della Manganella.



"L’amministrazione comunale vuole garantire sul territorio soluzioni di mobilità sostenibile per residenti e turisti. – afferma Ivan Terrosi, assessore del Comune di Massa Marittima all’Ambiente e alla Transizione ecologica – Anche a Massa Marittima, infatti, si iniziano a veder circolare le automobili elettriche e quindi garantire le colonnine per la ricarica è doveroso: si tratta non solo di una scelta per l’ambiente, ma di un servizio importante anche da un punto di vista di accoglienza dei turisti. Le postazioni sono state individuate tenendo conto della disponibilità della infrastruttura elettrica e di posti auto. Per questo sono fuori dal centro storico”.

“Le colonnine non saranno utilizzabili subito. –puntualizza ancora Ivan Terrosi - Dopo l’installazione dovremmo infatti attendere i tempi tecnici necessari all’allacciamento all’utenza elettrica da parte di Enel prima di veder entrare in funzione le 8 postazioni di ricarica.”

Ad aggiudicarsi il servizio di progettazione, esecuzione dei lavori e gestione pluriennale della manutenzione ordinaria e straordinaria delle postazioni è stata un RTI tra la E-Shore Srl e la Stabile Aurora S.C.A.R.L. L’infrastruttura sarà gestita per dieci anni dall’aggiudicatario, che riscuoterà i proventi delle postazioni di ricarica a compensazione dell’investimento iniziale, che è stato effettuato senza alcun onere per il Comune.