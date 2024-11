Massa Marittima, incontro con Lipparini, autore del libro “Avremmo dovuto vivere meglio”

Sabato 9 novembre, ore 17, alla Biblioteca comunale

Massa Marittima: Sabato 9 novembre, alle ore 17, alla biblioteca comunale di Massa Marittima si terrà l’incontro con Maurizio Lipparini, autore del libro “Avremmo dovuto vivere meglio”, Ek Hath Wala e altri racconti, edizioni Effigi 2024.

Maurizio Lipparini è figlio del partigiano Cesare Lipparini detto Scaniglia, morto nel 2019 a 94 anni, considerato l’ultimo partigiano di Massa Marittima.

Maurizio, da sempre un grande amante dei viaggi, è stato già protagonista di un precedente incontro in biblioteca per presentare l’altro suo libro dal titolo “Oriente l’ultimo viaggio,” che ha fatto anche parte dei titoli suggeriti nell’ambito del “Book club” per l’incontro dello scorso 17 ottobre sul tema “Viaggi e Natura.”

La sua ultima fatica: “Avremmo dovuto vivere meglio” è una raccolta di racconti brevi in cui la cifra primeggiante è la nostalgia, che con pochi e delicati tocchi evoca atmosfere trascorse.

Ad intervistare Lipparini sarà Stefano Erasmo Pacini, fotografo e scrittore di Massa Marittima, autore del libro “Malamente, un’educazione maremmana” che è stato presentato un paio di anni fa in biblioteca.