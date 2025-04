Attualità Massa Marittima: in vigore da lunedì 14 aprile i nuovi orari dell’ufficio turistico 13 aprile 2025

Massa Marittima: Entrano in vigore da lunedì 14 aprile i nuovi orari dell’ufficio turistico: sarà aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’ufficio turistico si trova in piazza Garibaldi 2, a Massa Marittima. Info: 0566 906554 ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it

