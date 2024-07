Massa Marittima, in biblioteca tornano le iniziative S.O.S compiti e Help inglese

Massa Marittima: Per i bambini dai 6 agli 11 anni anche questa estate riprendono alla biblioteca comunale di Massa Marittima, nello spazio o-13, le iniziative “S.O.S compiti”, per aiutare i partecipanti nello svolgimento dei compiti estivi di italiano, storia, matematica ed “Help inglese” per lo svolgimento dei compiti di inglese.



L’iniziativa è gratuita e su prenotazione e si svolgerà il lunedì mattina dalle 10 alle 12 su due turni. Ecco le prossime date in cui è possibile prenotare nel mese di luglio: lunedì 15 e lunedì 29 luglio per S.O.S compiti; lunedì 8 e lunedì 22 luglio per Help inglese.

A settembre lunedì 2 per Help inglese e lunedì 9 per S.0.S compiti. Info e prenotazioni: 0566 906290 - 335 750 18 26