Massa Marittima: ecco la nuova sede di Cna Grosseto

Massa Marittima: Una nuova sede territoriale, più funzionale e accessibile, per gli uffici di Massa Marittima di Cna. È in programma per venerdì 20 settembre, alle ore 17, l’inaugurazione della nuova sede di corso Armando Diaz 29/31. Saranno presenti al taglio del nastro il presidente di Cna Grosseto Riccardo Breda, il direttore Anna Rita Bramerini, il delegato della Cna per Massa Marittima Andrea Tafi, Barbara Grandi, responsabile della sede Cna di Massa Marittima, oltre agli associati di Cna.



Nella nuova sede, associati e cittadini potranno trovare molti dei servizi offerti dall’associazione grossetana degli artigiani e della piccola e media impresa, come la consulenza d’impresa, la consulenza fiscale e tributaria, i servizi del Patronato Epasa Itaco. La sede della città del Balestro è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il mercoledì anche dalle 14.30 alle 17.30. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0566 904023.