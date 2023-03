Attualità Massa Marittima, donato un libro per ragazzi alla biblioteca comunale 31 marzo 2023

Redazione Massa Marittima: Il Kiwanis Club di Follonica ha donato alla biblioteca comunale di Massa Marittima il libro per ragazzi dal titolo “Che cos’è un fiume?”, scritto da Monika Vaicenaviciene, edito da Topipittori. Andrà ad arricchire la vasta scelta di volumi che è possibile richiedere in prestito.

Il libro accompagna i giovani lettori alla scoperta dei fiumi del mondo e delle loro straordinarie particolarità e al tempo stesso li aiuta ad acquisire consapevolezza della grande responsabilità che abbiamo nel preservare la risorsa idrica e più in generale l’ambiente. Il volume è stato consegnato questa mattina direttamente nelle mani di Ivan Terrosi, assessore comunale all’Ambiente e alla Transizione ecologica, da Loriano Lotti, presidente di Kiwanis di Follonica, Marco Bruni, luogotenente governatore eletto divisione 8 Toscana e Guido Mario Biagini past president del club follonichese. Hanno partecipato all’iniziativa i bimbi della scuola materna ai quali è stato letto un racconto sul ciclo dell’acqua e su ciò che tutti noi possiamo fare nel nostro piccolo per non sprecarla. Seguici





