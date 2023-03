Cultura & spettacolo Marzo in musica con A.Gi.Mus. 3 marzo 2023

Redazione Grosseto: A Marzo arriva la primavera, usciamo dal torpore invernale e siamo già proiettati alla bella stagione, al sole alle giornate all'aperto. La nostra programmazione mensile è particolarmente densa quest'anno, ricca di appuntamenti e di graditi ritorni. Dopo la lunga pausa di questi anni a causa della pandemia, torniamo con la musica nelle scuole, coinvolgendo pubblici sempre più giovani e investendo nel futuro. Il 29 marzo presentiamo l'Ensemble di percussioni al Teatro degli Industri di Grosseto. Il progetto LETTURE MUSICALI prosegue per tutto il mese con ben otto appuntamenti nelle biblioteche del territorio maremmano. Due i concerti in programma de La Voce di ogni Strumento, il 12 Marzo alla Sala d’Onore della Guardia di Finanza di Grosseto assisteremo all'Ensemble Barocco del Castello di Gerfalco, mentre per la prima volta, presso l'Auditorium della Questura di Grosseto grazie alla collaborazione con la Polizia di Stato, il 23 Marzo potremo ascoltare la frizzante esibizione de Musica da Ripostiglio. La stagione musicale La Voce di ogni Strumento è realizzata con il patrocinio del Ministero della Difesa e la partnership delle caserme militari di stanza a Grosseto, quello di Regione Toscana, Comune e Provincia di Grosseto, Fondazione Grosseto Cultura, oltre a tante collaborazioni con enti ed istituzioni del territorio. Main sponsor della manifestazione la BCC Castagneto Carducci e la Conad. Il 18 Marzo, torna l'8° Concorso Regionale Musicale del Distretto 108LA, riservato ai giovani musicisti toscani. Alle ore 20.00 presso l'Aula magna del Polo Bianciardi si terrà il concerto finale con premiazione. Seguici





