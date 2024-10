Martedì 08 ottobre 2024 a Orbetello le scuole restano chiuse

Orbetello: Allerta meteo arancione per martedì 08 ottobre 2024 a partire dalle 8 della mattina e per l'intera giornata, durante la quale sono previsti anche forti temporali. In conseguenza di ciò l'amministrazione comunale lagunare, su ordinanza sindacale, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido presenti sul territorio del Comune di Orbetello.

La decisione è stata assunta per garantire la sicurezza e l'incolumità di bambini, alunni e studenti. Si raccomanda di seguire le indicazioni fornite dalla Regione Toscana e di rimanere aggiornati su ulteriori comunicazioni.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare gli uffici comunali.