Sport Marco Vincenti é il nuovo Direttore dell'area commerciale dell’ U.S Grosseto 1912 21 ottobre 2022

21 ottobre 2022 147

147

Redazione Grosseto: L’U.S Grosseto 1912 comunica la nomina di Marco Vincenti a direttore dell' “Area marketing del Club”. Marco Vincenti, 30 anni grossetano, entra a far parte della famiglia biancorossa, città in cui è nato e dove svolge l’attività di grafico pubblicitario presso lo studio Tobu Group nella sede di Grosseto. Si occuperà delle strategie di sviluppo del brand, della gestione del digital marketing insieme al suo team (Tobu Group), della realizzazione dei contenuti video e digitali, dell' ottimizzazione delle sponsorizzazioni a sostegno della squadra, proseguendo sul cammino già reaizzato a suo tempo. “Sono onorato ed entusiasta dell' opportunità di intraprendere questa nuova sfida professionale, ringrazio la società per la fiducia che hanno voluto concedermi” commenta il neo direttore dell'Area Marketing della società grossetana, Marco Vincenti.



Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Marco Vincenti é il nuovo Direttore dell'area commerciale dell’ U.S Grosseto 1912 Marco Vincenti é il nuovo Direttore dell'area commerciale dell’ U.S Grosseto 1912 2022-10-21T10:36:00+02:00 157 it Marco Vincenti é il nuovo Direttore dell'area marketing e commerciale dell’ U.S Grosseto 1912 PT1M /media/images/Marco-Vincenti-marketing-Grosseto-calcio.jpg /media/images/thumbs/x600-Marco-Vincenti-marketing-Grosseto-calcio.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 21 Oct 2022 10:36:00 GMT