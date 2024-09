Marcello Giuntini è il nuovo presidente del Gal Far Maremma. Ilaria Tosti è la vicepresidente

Subentra al presidente uscente Fabrizio Pasquini, alla guida della società dal 2016



Grosseto: Martedì 17 settembre il Consiglio di amministrazione del Gal FAR Maremma, insediatosi con l’Assemblea di fine luglio 2024, ha eletto come nuovo presidente Marcello Giuntini che succede al presidente uscente Fabrizio Pasquini, alla guida della società dal 2016. Come vicepresidente è stata eletta l’imprenditrice amiatina Ilaria Tosti.







Giuntini e Tosti accompagneranno la società, insieme ai nuovi membri del cda, verso la chiusura della programmazione LEADER 2014-2022 e verso le nuove sfide con l’avvio della programmazione LEADER 2023-2027 per lo sviluppo rurale nel territorio del GAL.

Marcello Giuntini, classe 1960, viene da una lunga esperienza amministrativa: è stato sindaco del Comune di Massa Marittima per due mandati consecutivi dal 2014 al 2024 e sindaco di Montieri dal 2005 al 2014; ha ricoperto anche diversi incarichi tra i quali, dal 2020 al 2024 quello di presidente del Coeso, Società della Salute dell’area Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana. Negli anni precedenti, dal 2011 al 2016 è stato membro del Comitato di Gestione del Parco tecnologico archeologico delle Colline Metallifere, dal 2002 al 2006 amministratore unico della società di promozione turistica Amatur. All’interno di Far Maremma svolge il ruolo di consigliere del Cda per il settore pubblico.

“È un bel Consiglio di amministrazione - ha commentato il neopresidente Marcello Giuntini – rappresentativo di tutti i territori, con persone di grande competenza, che hanno una conoscenza approfondita della realtà locale su cui opera Far Maremma e delle tematiche specifiche, dall’agricoltura, alla pesca, al turismo. Una compagine che saprà dare un apporto decisivo, favorendo la nascita di nuove sinergie e collaborazioni. Il Gal Far Maremma ha contribuito in questi anni in modo determinante allo sviluppo delle nostre comunità, ringrazio per questo il presidente uscente Fabrizio Pasquini e tutto lo staff tecnico. La prossima sfida è quella di guidare questa nuova importante fase, caratterizzata dal passaggio di programmazione dal settennato 2014-2022 che si sta chiudendo, al nuovo periodo Leader 2023-2027 appena iniziato.”

Ilaria Tosti, 46 anni, laureata in giurisprudenza con specializzazione in Diritto Tributario e con un Executive Master in Business Administration presso la Luiss di Roma, è una affermata imprenditrice di Castel del Piano, che svolge il ruolo di general manager all’interno della Tosti srl, l’azienda di famiglia. Provenendo dal mondo delle imprese, la vicepresidente potrà garantire al cda un contributo in termini di competenze di carattere manageriale e organizzativo.

“Un tema fondamentale su cui ci impegneremo – ha sottolineato Ilaria Tosti – è quello della valorizzazione della struttura tecnica e delle professionalità che operano all’interno del Far Maremma, che rappresentano un punto di forza fondamentale per perseguire gli importanti obiettivi di crescita che ci siamo dati. Dopo una fase di consolidamento, il Far Maremma deve essere rilanciato per crescere insieme al territorio, con l’ambizione di raggiungere standard qualitativi sempre più alti, anche attraverso il confronto e lo scambio di buone pratiche con gli altri GAL toscani e nazionali”.