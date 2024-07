Attualità Manutenzione del parcheggio sterrato del «Misericordia», l’impegno della Asl 20 luglio 2024

Redazione

L’Azienda sanitaria è al lavoro per una soluzione strutturale per la sosta all’ospedale di Grosseto

Grosseto: Dopo la segnalazione da parte di un cittadino ai media locali sulle condizioni del parcheggio sterrato del «Misericordia», l’Azienda sanitaria precisa che l’impegno riguardo le manutenzioni ordinarie non è mai cessato. L’ultimo intervento di risanamento del fondo stradale dell’area di sosta risale ad un mese fa. Nei prossimi giorni proseguiranno gli interventi di messa in sicurezza di alcuni elementi, qualora presentino situazioni di degrado. L’Azienda Usl Toscana sud est è altresì al lavoro per una soluzione strutturale relativamente al tema dei parcheggi dell’ospedale di Grosseto. Tra le opzioni possibili su cui il Dipartimento Tecnico sta effettuando le relative valutazioni, la progettualità di un partenariato pubblico privato.

