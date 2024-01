Manomesso il Totem del Museo di storia naturale della Maremma

L’episodio è accaduto sabato 6 gennaio alle 21.40: il sistema è stato subito ripristinato



Grosseto: Sabato 6 gennaio il totem del Museo di storia naturale della Maremma è stato manomesso. Alle 21.40 qualcuno, approfittando di un aggiornamento automatico non programmato avvenuto sul sistema della società che fornisce l’assistente virtuale, è entrato localmente nel totem manomettendo i normali contenuti. Gli operatori sono intervenuti tempestivamente e alle 23.07, in poco più di un’ora dalla manomissione del totem, il sistema è stato ripristinato e spento per sicurezza.

Qualcuno quindi, con una certa abilità tecnica, ha approfittato di una piccola finestra temporale per manomettere il totem localmente. Il gestore del servizio bloccherà gli aggiornamenti automatici così da evitare in futuro episodi simili. «La situazione è rientrata in poco tempo – spiega il presidente della Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari –: il totem è un supporto digitale posizionato all’esterno del Museo di storia naturale proprio per dar modo a tutti, anche in orario di chiusura, di conoscere la struttura e apprezzarne la proposta».