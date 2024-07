Mangiabene e Berlucca hanno partecipato Campus internazionale gioventù a Barcellona

Il presidente dell’Associazioni Infioratori Bolsena Roberto Basili: “Esperienze importanti per trasmettere alle nuove generazioni la passione e l’impegno dell’arte effimera dell’infiorata”



Bolsena: I giovani dell’Associazione Infioratori Bolsena Michele Mangiabene e Alessandro Berlucca a Barcellona, per il Campus internazionale della gioventù 2024 organizzato dalla Federació Catalana de Catifaires. “Michele e Alessandro hanno partecipato dal 7 al 10 luglio a una manifestazione che ha accolto ragazzi di diversi Paesi europei, prendendo parte a laboratori, workshop e convegni dedicati alla realizzazione dei quadri floreali – afferma il presidente dell’Associazione Infioratori Bolsena Roberto Basili -. Hanno avuto modo di condividere l’arte di creare tappeti di fiori e altri materiali naturali, in un felice scambio di esperienze e competenze.

Queste iniziative sono molto importanti, perchè consentono di trasmettere alle nuove generazioni la passione e l’impegno per lo sviluppo e la promozione dell’inestimabile patrimonio culturale immateriale rappresentato dall’infiorata che, a Bolsena, offre uno spettacolo di colori e profumi unico”. L’Associazione Infioratori Bolsena conferma il suo respiro sempre più internazionale, che vede i volontari partecipare a prestigiose manifestazioni, come in occasione del Meeting Internazionale delle Infiorate di Uriangato, in Messico, rassegna che ha riunito per sessioni accademiche e attività culturali i migliori gruppi di infioratori mondiali.