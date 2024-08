Manciano: Infermiera viene aggredita durante una visita a domicilio

Manciano: Una infermiera viene aggredita nella mattina di oggi mercoledì 14 agosto, durante una visita a domiciliare. Il fatto, da quanto si apprende da fonti d'agenzia, sarebbe successo nel mancianese, in provincia di Grosseto.

Ad aggredire l'infermiera sembrerebbe stato il figlio della paziente visitata. Al momento non si conoscono i motivi dell'alterco e come sono andati veramente i fatti. L'infermiera, sempre secondo fonti d'agenzia, avrebbe chiamato i soccorsi per chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Manciano.