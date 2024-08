Maltempo, un fulmine si abbatte su campanile chiesa Manciano. Forte pioggia anche nel pitiglianese

Manciano: E' semidistrutto il campanile della chiesa di San Leonardo a Manciano. Un fulmine, durante il temporale odierno che si è abbattuto nella zona, ha colpito il campanile nel centro del paese. Sassi e detriti sono finiti sotto la chiesa, in un posteggio causando alcuni danni alle auto, ma non sembrerebbe alle persone.



Sul posto lè intervenuta la polizia municipale e i vigili del fuoco. Le verifiche sono ancora in corso da parte delle autorità preposte e la zona è stata messa in sicurezza. Pioggia anche nel pitiglianese, dove sono caduti in poco tempo circa circa 80 mm.