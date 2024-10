Maltempo. Rossi (Fdi), solidali con comunità colpite. Sinistra incommentabile

Grosseto: "Esprimiamo la massima solidarietà alle popolazioni che stanno affrontando tutto ciò che consegue al maltempo che ha colpito molti dei nostri territori nelle scorse ore. Restiamo al contempo allibiti da una sinistra che sa solo puntare il dito, sempre, comunque ed in qualunque circostanza, anche drammatica, contro l'attuale esecutivo Meloni.

È incommentabile. Ci vuole coraggio, senza dubbio, perché quella parte politica che da sempre amministra la Toscana, e che per anni è stata anche al governo nazionale, non ha saputo investire correttamente i finanziamenti destinati alla mitigazione dei rischi idrogeologici o alla realizzazione di infrastrutture adeguate. Politiche miopi, prive di giuste priorità e fondate solo sull'ideologia hanno contribuito al non essere in grado oggi di fronteggiare l'impatto, spesso devastante, del maltempo. Il deputato Marco Simiani, che in modo strumentale e inutile oggi lancia accuse ad un governo in carica da due anni, dovrebbe, anche e soprattutto per rispetto dei cittadini colpiti in queste ore, riflettere sugli errori commessi dalla sua parte politica". Lo scrive, in una nota, il deputato e membro della commissione Ambiente di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi.