Maltempo: rinviato l’intervento Adf in via Caravaggio all'Argentario

A causa delle avverse condizioni non verranno effettuati i lavori previsti per la giornata di domani martedì 15 aprile

Monte Argentario: A causa delle avverse condizioni meteo attuali, che non hanno consentito di effettuare le lavorazioni propedeutiche, e delle previsioni per la giornata di domani, a Monte Argentario sono stati rinviati i lavori di AdF previsti per martedì 15 aprile, per allacciare ulteriori due tratti di bonifica idrica in via Caravaggio. Tali lavori sono inseriti nel complesso intervento di AdF che fa parte degli investimenti strategici per il futuro del territorio, finanziati con il PNRR e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU. La nuova data dei lavori rinviati verrà comunicata non appena saranno ricalendarizzati.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il QR code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.