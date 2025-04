Grosseto. Concertamento regionale di mini-hockey domenica nel centro sportivo di via Mercurio

Grosseto: La pista Mario Parri di via Mercurio ospiterà domenica per tutta la giornata, una grande festa di hockey giovanile. Il Circolo Pattinatori Grosseto ospiterà un concentramento regionale non agonistico di mini-hockey (riservato ai bambini dai 6 ai nove anni al quale hanno dato la loro adesione, oltre alla società grossetana del presidente Stefano Osti, Hc Castiglione, Hockey Siena, Centro Giovani Calciatori Viareggio (che si presenterà con due formazioni), Camaiore e Prato.

Il programma della giornata prevede circuiti di pattinaggio, esibizioni 3 contro 3, ma anche partitelle quattro contro quattro. I bambini che parteciperanno a questo concentramento, insomma, potranno divertirsi e trascorrere alcune ore in compagnia di loro coetanei e condividere la passione per lo sport delle rotelle. Per alcuni di questi piccoli atleti sarà l’ultimo atto prima di una stagione federale, nelle file della compagine under 11.

Il Circolo Pattinatori Grosseto, padrone di casa, si presenta a questo appuntamento con un gruppo di piccoli e appassionatissimi bambini, sapientemente guidati da Pablo Saavedra: Samuele Antonelli, Giordano Battolini, Emanuele Colitta, Alessandro Pecoroni, Gabriele Rossi, Isacco Pieri, Davide Seccarecci, Mattia Mammolotti, Giulia Cicione, Thiago Peruzzi.