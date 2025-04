Oggi parliamo di: ... l’importanza delle fiabe

Le fiabe sono uno strumento importante per lo sviluppo dei bambini, e i motivi sono molteplici. Per primo vanno a stimolare l'immaginazione, insegnano valori importanti, come l’amicizia, la giustizia, il corretto comportamento, andando così ad aiutare a gestire le emozioni.





Attraverso le storie raccontate nelle fiabe si impara a conoscere il mondo, anche l’immedesimarsi nei personaggi rappresenta un fattore di crescita interiore. Altra potenzialità che scaturisce per i nostri bambini, dalla lettura delle fiabe, è l’arricchimento del loro vocabolario, andando così a migliorare la loro capacità di comunicare. Gli esperti ci dicono che leggere o raccontare fiabe va a rafforzare il legame genitore-figlio, facendo diventare il momento del racconto un momento speciale di condivisione.

Attraverso la fiaba i bambini possono sviluppare un elemento importante per la loro crescita, che è l'empatia, quella capacità di comprendere i sentimenti degli altri. Per quanto detto, cari genitori, leggete o raccontate le fiabe ai vostri figli, date il buon esempio, utilizzate il libro, in quanto il libro crea un rapporto immediato e intimo con la fiaba stessa, sia per chi legge che per chi ascolta. Insegnate ai bambini il valore della mano che tocca il libro, sfoglia le pagine, un’armonia più intima e umana, che stimola in maniera corretta la lettura e l’ascolto. Il libro cartaceo, in sostituzione di un cellulare, per i nostri bambini, ecco questo è già un buon punto di partenza.

Concludo con una frase di Albert Einstein: “Se vuoi che i tuoi figli siano intelligenti, leggi loro delle fiabe. Se vuoi che siano più intelligenti, leggi loro più fiabe”.