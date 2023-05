Maltempo: Fdi: Governo presente e veloce per alto Mugello

Firenze: “Il Governo, attraverso l’estensione dell’area di emergenza nazionale anche ai comuni dell’Alto Mugello, annunciata oggi dal ministro alla Protezione Civile Nello Musumeci, ha dimostrato un’attenzione ed una velocità di intervento tutt’altro che scontate. In brevissimo tempo, anche i cittadini e le imprese delle aree flagellate dalle frane causate dal maltempo degli scorsi giorni, riceveranno così un aiuto concreto per potersi rialzare e ripartire il prima possibile.





La nostra attenzione anche a questi territori, oltre a quelli colpiti dalla tragedia che ha travolto l’Emilia Romagna, è stata costante fin dalle prime ore, confermata ulteriormente oggi dalla presenza a Firenzuola del viceministro delle infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami. Ancora, purtroppo, il numero delle frane, in particolare proprio a Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio, è salito a più di duecento e l’allerta meteo persiste.

Rinnovando la nostra gratitudine al personale dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e ai volontari che, in questi giorni, non stanno risparmiando le forze per garantire un veloce ritorno alla normalità, ribadiamo quanto il nostro impegno per i territori, coordinato fra Governo, Regioni e Consorzi di Bonifica, debba sempre più essere indirizzato alla messa in sicurezza, attraverso opere idrauliche e infrastrutture fondamentali per il contrasto a rischi idrogeologici sempre più sistemici”. Lo affermano, in una nota, il senatore Simona Petrucci, il deputato Fabrizio Rossi di Fratelli d’Italia, membri, rispettivamente, delle commissioni Ambiente di Senato e Camera dei Deputati, ed il senatore fiorentino Paolo Marcheschi.