Maltempo, codice giallo per temporali forti in aree a nord-ovest e nel centro-sud

Firenze: Un minimo di bassa pressione sul Tirreno meridionale continua a portare instabilità su alcune zone della Toscana. In particolare a nord ovest e su tutta la parte centro-meridionale. La Sala operativa della protezione civile regionale ha pertanto confermato il codice giallo per temporali forti fino alle ore 22 di oggi.

Fino alla tarda serata di oggi rovesci e temporali localmente forti saranno più probabili sul centro-sud e sul settore nord-occidentale. Domani, martedì, nel pomeriggio aumento della instabilità con possibilità di brevi rovesci o temporali sulle zone interne e occasionalmente sul litorale grossetano. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo Seguici



