Maltempo, a Manciano danni per tetti divelti e alberi caduti

Il sindaco Mirco Morini: «Stiamo valutando la situazione, il temporale di domenica notte ha colpito principalmente le zone della Sgrilla e dello Sgrillozzo»



Manciano: Il maltempo di domenica 8 settembre ha colpito anche il territorio mancianese. Durante il temporale sono caduti alberi che hanno bloccato la viabilità della strada provinciale 159 e della comunale Poderi e la regionale 74, inoltre sono stati divelti tetti di alcuni fabbricati agricoli e danni sono stati registrati in alcune abitazioni nelle zone della Sgrilla e dello Sgrillozzo.

Le strade sono tornate percorribili durante la notte grazie all’intervento della Protezione civile: l’unico disagio è rimasto per la strada delle Pergolacce che va verso Poggio Murella, dove la pianta caduta ha colpito un cavo dell’Enel che è intervenuta per la messa in sicurezza lunedì 9 settembre.

«Questa mattina (lunedì 9 settembre ndr), insieme all’assessore ai Lavori pubblici, Marco Galli, abbiamo monitorato tutta la situazione andando in ogni zona per verificare l’accaduto – spiega il sindaco Mirco Morini –. Purtroppo questi fenomeni meteorologici sono sempre più violenti e il nostro è un territorio molto vasto. Stiamo facendo l’elenco dei danni subiti dai cittadini così da poter valutare meglio le circostanze e capire il da farsi. Siamo vicini ai nostri concittadini che hanno subito danni. Ringraziamo come sempre la Protezione civile e le forze dell’ordine per il pronto intervento, fondamentale in questi momenti per la sicurezza ma anche per comunicare alla popolazione in tempo reale i vari accadimenti».