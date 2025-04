Sport: La campestre del CSI sorride al Nord-Est

Circa duemila runner di corsa nel bellunese. Percorso spettacolare. Vittoria finale nella classifica generale per la US 5 Stelle Seregnano di Trento. L’Atletica 2000 di Udine è campione giovanile. Il Veneto festeggia 33 medaglie, di cui 10 nel cross paralimpico; la Lombardia ne conta 19. Belluno domina le staffette assolute. Nei Veterani vince un sacerdote.

Belluno: Trenta campioni, di cui la metà veneti. Trento campione nella classifica generale, con la travolgente onda azzurra della 5 Stelle Seregnano ancora una volta regina della campestre CSI, prima nella classifica generale in finale. Poi il Friuli che applaude il primo storico successo udinese dell’Atletica 2000, squadra campione nazionale nelle categorie giovanili, e ancora il Veneto sorridente con 33 medaglie e due staffette bellunesi superveloci e la Lombardia che torna felice a casa con 19 podi conquistati. Sette belle medaglie per Reggio Emilia e due importanti podi per Siena. Un argento brillante per Foligno e Trieste. Sono queste le principali fotografie istantanee del Campionato nazionale di Corsa Campestre del Centro Sportivo Italiano, disputato il 5 e 6 aprile a Mel di Borgo Valbelluna, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Belluno.

Due giorni di gara, sabato nella prova tricolore individuale e domenica nella corsa a staffetta, con oltre 1.800 atleti in gara, in rappresentanza di 139 società, 30 Comitati territoriali e 10 regioni. Davvero un vero cross spettacolare su un percorso molto tecnico ricco di saliscendi e un’organizzazione super da parte della GS La Piave 2000, sodalizio che proprio in questo 2025 festeggia i 25 anni di fondazione.

Dopo la benedizione iniziale e l’inno nazionale il via alle gare in una giornata calda di sole, piena di energia, colori, entusiasmo e talenti. La cronaca registra il successo bis, rispetto a Lecco 2024, tra le cadette della trentina Elisa Zucchelli (Atletica Alto Garda e Ledro), e tra i Ragazzi A per Pietro Gosatti (GS CSI Tirano) che si conferma dopo la vittoria dello scorso anno al termine di una gara combattuta risoltasi solo nei 200 m finali. Da segnalare inoltre la vittoria tra le Ragazze A della feltrina dell’Atletica Lamon, Chiara De Nard, figlia d’arte (papà Gabriele De Nard e mamma Federica Dal Ri contano insieme 42 maglie azzurre nel cross e dieci titoli nell’atletica italiana). La Valtellina può esultare per il titolo bis ottenuto dai due fortissimi mezzofondisti del GP Santi Nuova Olonio, Graziano Zugnoni negli amatori B e Roberto Pedroncelli nei veterani A, vicecampione italiano Fidal e nel 2024 campione mondiale master di corsa in montagna. L’udinese Giacomo De Faveri, nonostante una piccola incertezza al terzo giro con i doppiaggi in corso, col piglio del campione si prende lo scudetto Cadetti. Il Comitato di Reggio Emilia si gode le due medaglie d’oro più piccine, quelle dei due atleti esordienti del 2015, mentre il Trentino festeggia ancora una volta - è al suo quinto titolo nel cross CSI- l’oro nei Veterani B del “prete volante” don Franco Torresani, maglia Fondisti Val di Non, cuore di sacerdote-atleta. È il Veneto a fare la parte del leone con Vicenza, Feltre e Padova nel cross paralimpico: inclusi in gara nelle varie partenze per categoria diversi atleti ed atlete con disabilità intellettivo relazionali e fisico relazionali.

Al traguardo bellunese, nella graduatoria generale alle spalle dei pentastellati dell’Alta Valsugana si piazzano i lombardi del Cortenova Lecco con i vicentini della Polisportiva Dueville terzi. La classifica societaria delle categorie assolute premia sempre l’US 5 Stelle Seregnano mentre quella giovanile i friulani dell’Atletica 2000.

Per quanto riguarda lo Staffettone delle Regioni (al traguardo 100 staffette giovanili, e 69 assolute) i padroni di casa di Belluno hanno dominato le staffette assolute, vincendo in campo femminile con il Team Rosa 1 e nel maschile con il Modesto Team 1. La staffetta giovanile maschile ha visto invece il successo dei lombardi di Cortenova – Pasturo e del Trentino A tra le ragazze.

I 30 campioni nazionali del cross 2025

Esordienti 1°anno F Camilla BERTOLDI Sampolese Basket e Volley REGGIO EMILIA

Esordienti 1°anno M Noel FILIPI Atletica Castelnuovo Ne'Monti REGGIO EMILIA

Esordienti 2°anno F Beatrice GALEONE Atletica 2000 UDINE

Esordienti 2°anno M Geremia MAISTRELLO Polisportiva Dueville VICENZA

Ragazze A Chiara DE NARD Atletica Lamon FELTRE

Ragazzi A Pietro GOSATTI Gs CSI Tirano SONDRIO

Ragazze B Allegra IORI Atletica Reggio REGGIO EMILIA

Ragazzi B Federico DEFLORIAN U.S. Cornacci Tesero TRENTO

Cadette Elisa ZUCCHELLI Atletica Alto Garda e Ledro TRENTO

Cadetti Giacomo DE FAVERI .Atletica 2000 UDINE

Allieve Giulia CASELIN U.S. Summano VICENZA

Allievi Francesco GIANOLA Associazione Sportiva Premana LECCO

Juniores F Giada FELOI Atletica Alto Lario COMO

Juniores M Nicola PISONI G.S. Trilacum TRENTO

Seniores F Gloria TESSARO Polisportiva Dueville VICENZA

Seniores M Massimo GUERRA Polisportiva Dueville VICENZA

Amatori A F Manuela BULF Atletica Agordina BELLUNO

Amatori A M Diego VIEL G.S. La Piave 2000 BELLUNO

Amatori B F Sabrina BOLDRIN Atletica Cortina BELLUNO

Amatori B M Graziano ZUGNONI Gruppo Podistico Santi-Nuova Olonio SONDRIO

Veterane A F Marcella MUNICCHI il Gregge Ribelle SIENA

Veterani A M Roberto PEDRONCELLI Gruppo Podistico Santi-Nuova Olonio SONDRIO

Veterane B F Elsa MARDEGAN Atletica Ponzano TREVISO

Veterani B M Franco TORRESANI Sci Club Fondisti Alta Val Di Non TRENTO

Disabili Intellettivo-Relazionali Giovanili F Sara SAPONARO CSI Atletica Colli Berici VICENZA

Disabili Intellettivo-Relazionali Giovanili M Matteo BOTTAZZO CSI Atletica Colli Berici VICENZA

Disabili Intellettivo-Relazionali Adulti F Regina PAVAN CSI Atletica Colli Berici VICENZA

Disabili Intellettivo-Relazionali Adulti M Alberto BRAZZALE Polisportiva Dueville VICENZA

Disabili Fisico-Sensoriali Adulti F Elena MENEGHETTI Sport Atlante PADOVA

Disabili Fisico-Sensoriali Adulti M Rudy MALACARNE Atletica Lamon FELTRE