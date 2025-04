Venerdì 11 aprile alle ore 18 ad Orbetello "L'ombra di Artemisia"

Orbetello: Due donne e due destini che si incrociano senza vincolo di tempo a più di quattro secoli di distanza. E’ questo l’affascinante filo conduttore del romanzo “l’Ombra di Artemisia” che verrà presentato venerdì 11 aprile alle ore 18 ad Orbetello, presente l’autore, Maurizio Cohen, presso il Centro Degustazione “I Pescatori” in via Leopardi 9, a cura di LagunaArtFactory, in collaborazione con Bastogi. Interverranno tra gli altri Donatella Spadi, vicepresidente della Commissione Sanità della Regione Toscana ed esponenti della Associazione Olympia de Gouge e del Centro Antiviolenza di Orbetello.

Il romanzo, edito da Vallecchi, ha come protagonista Jenny, che alla sua prima prova come attrice protagonista, sta girando un film su Artemisia Gentileschi, straordinaria pittrice. Nei primi anni del ‘600 in una Roma ricca di straordinari fermenti artistici ma assoggettata alle dure regole dell’Inquisizione, fu violentata, da un amico del padre, suo insegnante di prospettiva. Accusata di essere donna di facili costumi, durante il processo che intentò contro il suo violentatore, fu torturata per ammettere le proprie colpe. Sono queste le scene che Jenny sta girando quando una sera, l’otto Marzo, in un vicolo dietro piazza Navona, viene aggredita da tre giovani della Roma bene arrestati subito dopo aver commesso la violenza. I destini delle due donne si intrecciano in una spirale in cui il tempo non sembra esistere: Jenny la mattina in tribunale affronta il “suo” processo per direttissima e il pomeriggio sul set rivive la stessa offesa nei panni di Artemisia nel 1612. Leggi ingiuste e ostacoli di ogni tipo impediscono loro di riappropriarsi della propria dignità, curando i graffi del corpo e soprattutto dell’anima. Tutto sembra essere rimasto immobile e immutabile nel tempo…