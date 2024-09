Cronaca Maltempo, a Follonica interventi per ripristinare l'arenile 9 settembre 2024

Follonica: A seguito dell’evento meteorologico del giorno 8, per martedì 10 e mercoledì 11 settembre sono previsti interventi di ripristino dell’arenile con mezzi meccanici da parte di Sei toscana.

Le aree interessate vanno dal Piccolo Mondo ai bagni Ausonia, dall'hotel Eden ai bagni Ultima Spiaggia e nella zona Pratoranieri via Eolie. Il Comune richiede di prestare attenzione alla movimentazione dei mezzi meccanici per lo spostamento tra le aree oggetto di intervento e in caso di interessamento di altre zone rispetto a quelle sopraindicate.

