Malore a bordo di un peschereccio. Uomo salvato dalla Guardia Costiera

Porto Santo Stefano: Nella mattinata odierna la Guardia Costiera di Porto Santo Stefano, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Livorno, ha prestato soccorso ad un marittimo imbarcato su un peschereccio, colto da un malore improvviso.



L’unità da pesca della marineria locale, in navigazione al largo delle coste grossetane, intorno alle 11.30 ha inviato alla sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano una richiesta di soccorso in quanto un membro dell’equipaggio era stato colto da malessere improvviso ed i cui sintomi non erano di facile interpretazione.

Sul posto veniva inviata la Motovedetta CP 868, che raggiungeva il peschereccio a Sud delle Formiche di Grosseto. I militari procedevano quindi al trasbordo del malcapitato, un uomo di 38 anni, e dirigevano verso Porto Santo Stefano dove, poco dopo, veniva affidato alle cure del personale del 118 e trasferito in Ospedale.

L’operazione di soccorso odierna, tecnicamente denominata “MEDEVAC” (dal termine inglese “MEDical EVACuation”), rappresenta una procedura standard di soccorso attraverso la quale la Guardia Costiera garantisce assistenza al personale marittimo navigante, anche in collaborazione con il Centro Italiano Radio Medico (CIRM) che fornisce consulenza medica via radio o telefono.