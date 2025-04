Alia Multiutility e Human Company insieme per la promozione dell’ospitalità sostenibile e circolare. Al via la formazione del personale.

Tre strutture del gruppo fiorentino coinvolte in progetti di sostenibilità

Firenze: A quasi due anni di distanza dalla firma del primo “protocollo di sostenibilità” siglato da Alia Multiutility e Palagina, la dimora storica alle porte del Chianti di proprietà di Human Company, la partnership tra queste due realtà si amplia ulteriormente.

Sviluppo di strategie e politiche per migliorare la tutela dell’ambiente nel segno della sostenibilità, ma anche promozione delle buone pratiche in tema di economia circolare verso dipendenti e ospiti, valutazione dei comportamenti individuali e dei relativi effetti sull’ambiente. Sono i cardini di un nuovo progetto, attivo dalla stagione 2025 e che prevede l’estensione del protocollo di sostenibilità ad altre tre delle strutture toscane di Human Company, gruppo italiano player di riferimento nel settore dell’hospitality, presenti sui territori serviti da Alia, sotto il segno della sostenibilità, obiettivo oggi imprescindibile per istituzioni, imprese e cittadini.

La partnership sancisce un impegno comune nel realizzare attività di educazione e sensibilizzazione ambientale nelle strutture dello Norcenni Girasole village, dello Firenze camping in town e dello hu Firenze Certosa camping in town, oltre alla prosecuzione delle attività con Palagina. Human Company, insieme ad Alia, ha scelto di rinnovare ed ampliare l’impegno preso con la firma del primo protocollo, con lo scopo di migliorare la gestione dei rifiuti, sensibilizzare i dipendenti alle buone pratiche e realizzare iniziative per diffondere la conoscenza dei temi della sostenibilità nel territorio ed agli ospiti delle strutture. In particolare, Alia erogherà ai dipendenti hu openair specifici corsi di formazione, mirati al corretto conferimento e gestione dei rifiuti all’interno delle strutture.

Un protocollo che si inserisce in un ventaglio di azioni e strategie promosse nel tempo da Alia, per coinvolgere e raggiungere target vari e sempre più numerosi. Anche Human Company si impegna quotidianamente a raggiungere gli obiettivi prefissati nel suo piano di sostenibilità con iniziative concrete come, ad esempio, il rilascio annuale del proprio bilancio di sostenibilità, l’adozione di un codice condotta per i fornitori dell’azienda e l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili all’interno delle strutture ricettive del gruppo. Si tratterà quindi, per Alia e Human Company, di un impegno fattivo perché la sostenibilità non sia soltanto una parola e trovi invece ogni giorno realizzazione grazie all’impegno collettivo, anche di fruitori temporanei come i turisti, che rappresentano per la Toscana numeri importanti ogni anno. Proprio in tal senso a Firenze, è stato siglato un accordo con l’amministrazione comunale e le società

Airbnb e Booking.com; un protocollo che ha previsto la diffusione di un vademecum dedicato allo smaltimento dei rifiuti e la raccolta differenziata per i turisti durante i soggiorni in città, oltre ad azioni informative e di sensibilizzazione sul territorio.

Questo protocollo si aggiunge agli altri sottoscritti da Alia con diverse importanti realtà (tra cui l’Università di Firenze, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS, la Fondazione Palazzo Strozzi, Baker Hughes) per promuovere le buone pratiche legate alla sostenibilità ambientale e diffondere la cultura dell’economia circolare. L’accordo sottoscritto con Human Company prevede un impegno ad assumere il ruolo di partner e co-promotori di iniziative e progetti svolti all’interno delle aree di lavoro e degli spazi gestiti dal Gruppo, con scambi di informazioni e attività di supporto. In occasione della presentazione dell’accordo è stata illustrata ai coinvolti la campagna informativa, personalizzata e multilingua, digitale e cartacea, dedicata alla gestione e valorizzazione dei rifiuti prodotti nel quotidiano, con l’obiettivo di incrementare la qualità e la quantità dei materiali avviati a riciclo o compostaggio, oltre ad incontri di animazione che coinvolgano i soggetti della struttura sulle tematiche ambientali.

“Lo sviluppo di un business responsabile rappresenta per Human Company un impegno intrinseco ai valori ed ai principi che ne hanno sempre definito l’identità; in questa direzione, l’azienda ha avviato un processo mirato al monitoraggio e miglioramento delle proprie performance attraverso lo sviluppo di un Piano di sostenibilità e la presentazione del primo Bilancio di sostenibilità”

ha affermato Mattia Rosati, Chief Corporate Services Officer di Human Company. “In quest’ottica, stiamo ampliando ulteriormente la portata della collaborazione con Alia, investendo in tre strutture caratterizzate da un’ampia capacità ricettiva, lo Norcenni Girasole village, lo Firenze camping in town e lo Firenze Certosa camping in town. L’obiettivo primario è continuare ad essere partner e co-promotori di campagne di educazione ambientale, collaborando su progetti circolari mirati a migliorare la gestione dei rifiuti ed a sensibilizzare ospiti e cittadini sul loro corretto smaltimento nel territorio fiorentino. A tal fine, riteniamo fondamentale sviluppare solide sinergie con tutti gli stakeholder coinvolti, dalle amministrazioni comunali alle società che operano nel settore ambientale”.