Giardino Letterario della Maremma e dell’Amiata: Martedì 22 aprile a Pari

Civitella Paganico: Presso Il Palazzo, si svolgerà la presentazione finale del progetto del Giardino Letterario della Maremma e dell’Amiata. Interverranno i rappresentanti del GAL FAR MAREMMA, del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, della Fondazione Luciano Bianciardi e dei comuni di Civitella Paganico, Roccastrada e Semproniano. Il borgo di Pari, terra nativa del padre di Federigo Tozzi e ispiratrice delle sue opere, ospiterà l’incontro che vedrà la presenza anche di Riccardo Castellana, professore di letteratura italiana all’Università di Siena e Direttore dell’edizione nazionale delle opere di Tozzi.

Terre letterarie la Maremma e l’Amiata, non solo di pregio naturalistico, terre native, di accoglienza, di passaggio di letterati: su questa convinzione, confermata dagli studi condotti dalla Fondazione Bianciardi, cui si deve la progettualità e la conduzione scientifica del progetto, è iniziato due anni orsono il lavoro che vede come soggetto capofila il Parco delle Colline Metallifere (capofila del progetto) e come partner la Fondazione Luciano Bianciardi, l’Amministrazione Provinciale di Grosseto e i Comuni di Civitella Paganico, Roccastrada e Semproniano, oltre alle adesioni di molti altri comuni, enti ed associazioni.

Il Giardino letterario vive della vita degli scrittori e dei poeti e da qui è nata la scelta di individuare le tracce di queste presenze nella storia e nei luoghi della Maremma e dell’Amiata. Solo per citarne alcuni: da Dante a Bianciardi, Cassola e Calvino, passando per la Maremma povera di Tozzi, Fucini e Pratesi, per l'Amiata di Luzi, Montale, Balducci e Camilleri, per la costa sud di Alvaro e Caproni, e ancora tanti altri.