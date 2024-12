Magliano: Capodanno in piazza con le hit anni Ottanta

Sul palco, dalle 23, la 80 Trash Party; Concerti, laboratori e cinema: sono gli eventi che, nei prossimi giorni, accompagneranno cittadini e residenti alla chiusura dell’anno.

Magliano in Toscana: Sarà un San Silvestro di musica e divertimento quello che l’amministrazione comunale, insieme al gruppo dei Frascaioli, propone alla comunità per la notte del 31 gennaio. Dalle 23, per attendere l’arrivo del 2025 è in programma il concerto della “80 Trash Party”, band dirompente che proporrà un tributo alle hit italiane degli anni Ottanta che sarà seguito da un dj set.

L’appuntamento è in piazza della Repubblica, con ingresso gratuito, e all’una di notte, dopo aver celebrato l’arrivo del nuovo anno, saranno distribuiti bomboloni per tutti i presenti.

Ma il concerto di Capodanno non è l’unico appuntamento dei prossimi giorni: sono tanti, infatti, gli eventi che prima del 31 dicembre allieteranno le giornate di residenti e turisti, grazie alla collaborazione tra il Comune e le associazioni del territorio.

Sabato 28 dicembre, alle 21.30, allo Chalet di Magliano in Toscana, Longoboarders in concerto, per la serata organizzata dal Comune mentre domenica 29 dicembre, alle 18, nella chiesa di San Giovanni Battista di Montiano si esibirà il duo Monari Mari formato da Cinzia Monari e Paolo Mari, nell’evento promosso dalla pro loco di Montiano. Sempre domenica 29 dicembre, alle 16, laboratorio di pittura allo Chalet di Magliano con Serenella Stefanini (è necessario prenotare scrivendo a: info@vivimagliano.it) organizzato dalla Pro loco. Lunedì 30 dicembre, serata dedicata al cinema con alle 21.30 la proiezione di “Nata per te” a cura del Comitato genitori.

Inoltre, fino al 6 gennaio in corso Garibaldi 1/3 a Magliano, sarà possibile visitare la mostra fotografica di Enzo Russo “Tutti mi dicon Maremma… Maremma”: scatti di una lunga carriera, che raccontano la bellezza e i cambiamenti di un territorio.

Tutte le attività sono gratuite. Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio turistico (tel. 0564 592102 – info@vivimaglianointoscana.it. Per eventuali modifiche al programma: www.comune.magliano-in-toscana.gr.it /home/novita