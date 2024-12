Magistrati Onorari, Rossi (FDI): ‘Riconosciuto ruolo determinante amministrazione della giustizia’

Roma: “La camera ha approvato lo storico riconoscimento che i magistrati onorari hanno nell’amministrazione della giustizia. È fondamentale che ci sia il giusto riconoscimento a alla magistratura onoraria, che nelle aule di Tribunale, in sede civile e in sede penale, rendono possibile il regolare svolgimento dei processi e lo smaltimento dei provvedimenti arretrati. Una funzione la loro che ha consentito di rendere giustizia a migliaia di cittadini, garantendo la professionalità e il trasparente lavoro quotidiano a servizio delle nostre comunità e della giustizia”. È quanto afferma il deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione infanzia e adolescenza, Fabrizio Rossi, avvocato del Foro di Grosseto.

“Finalmente una norma che disciplina la funzione del magistrato onorario, da tanto attesa da tutto il sistema giudiziario italiano”, conclude Fabrizio Rossi.