Lutto, Rocco Antonio Branca: Il Cordoglio Di Confcommercio

Grosseto: Il presidente e il direttore di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari e Gabriella Orlando, unitamente a tutti i dipendenti e ai collaboratori dell’associazione di categoria, piangono la morte di Rocco Antonio Branca, storico associato venuto a mancare domenica all’età di 92 anni.



“Rocco Antonio è stato uno dei pilastri del commercio grossetano – ricordano Gennari e Orlando – Soprattutto è stato uno dei primi a intuire e a soddisfare i bisogni delle aziende maremmane che negli anni del boom economico si moltiplicavano velocemente anche a Grosseto, sia in agricoltura, sia nel terziario. Rocco Antonio Branca aprì la sua prima attività nell’estate del 1958. Inizialmente vendeva all’ingrosso soltanto mesticherie e prodotti detergenti in località Rugginosa. Nel corso dei decenni successivi si specializzò, grazie anche all’apporto e al supporto dei figli Susanna e Gianluca, nel settore delle disinfestazioni e delle derattizzazioni operando con due ditte distinte che poi si fusero nel 1992. Infine, nel 2009, la definitiva trasformazione in Società a responsabilità limitata. La Branca Srl è stata la prima società in Maremma a conseguire la certificazione UNI EN 16636:2015 Pest Management per il settore della Gestione Integrata degli Organismi Infestanti, CEPA KIWA”.

“Il percorso di crescita compiuto dalla Branca Srl nell’arco dei diversi decenni – proseguono Gennari e Orlando – è la testimonianza più concreta del successo non soltanto dell’imprenditore, ma anche e soprattutto dell’uomo Rocco Antonio. Il quale ha saputo trasmettere ai suoi figli passione e capacità, elementi imprescindibili per assicurare all’azienda di famiglia una grande solidità, nel presente come nel futuro. A Susanna e a Gianluca va l’abbraccio di tutti noi e l’assicurazione che Confcommercio Grosseto continuerà a restare al loro fianco”.