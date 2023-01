Lutto nel Psi Follonica, è morto il segretario Renzo Cerbai

Follonica: E' scomparso Renzo Cerbai, primo segretario dei socialisti follonichesi dopo la stagione del '92. A lui si deve, insieme ad un manipolo di compagni, la ricostruzione della comunità socialista a Follonica.

«Compagno burbero e buono, come gli uomini di un tempo. Renzo - lo ricordano in una nota i compagni - con assoluta rettitudine ha dato un contributo alla ricostruzione della comunità socialista a Follonica e non è mai, nel corso della sua segreteria, sceso a compromessi che ledessero la dignità e la correttezza dei rapporti politici. Era considerato un "bastian contrario" ma a, ben vedere, era solo un modo per stimolare e approfondire le questioni politiche al solo fine di garantire l'unità nelle decisioni. Mancherà il politico per la passione e le capacità ma soprattutto mancherà la persona per la sua indubbia bontà. Alla famiglia la vicinanza della comunità socialista di Follonica».