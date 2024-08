Lutto Mastacchi. Orbetello piange uno dei suoi pilastri: "La nostra massima vicinanza alla famiglia"

Orbetello: «L'amministrazione comunale di Orbetello esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Nerio Mastacchi, stimato concittadino che ha rivestito cariche pubbliche di rilievo, amministrando il nostro Comune con passione e rettitudine» inizia così la nota di cordoglio del Comune di Orbetello per la morte di Nerio Mastacchi, imprenditore ed ex amministratore comunale, stimato e ben voluto sia a Fonteblanda, dove viveva, che dall'intera comunità lagunare.



«Oggi la nostra comunità – prosegue la nota – perde un pilastro importante, un uomo di grande spessore morale e politico che, con la sua gentilezza e il suo senso dell'ironia, faceva sentire sempre il benvenuto ogni cittadino che bussasse alla sua porta, sempre aperta per ogni evenienza. Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore e ci uniamo al coro di cordoglio di quanti hanno avuto modo di conoscere Nerio e di apprezzarne le doti, umane e morali».