Lotteria Italia 2023, Toscana: 463mila tagliandi staccati

Ad Arezzo boom di vendite (+27,7%), lieve calo a Livorno (-1%)

Roma: Incremento del 13,4% per le vendite della Lotteria Italia 2023 in Toscana rispetto all’edizione scorsa, in linea con il dato nazionale: come riporta Agipronews, sono 463.280 i tagliandi staccati nella regione, +13,4% rispetto ai 408.440 di un anno fa.

A livello provinciale, Firenze è in testa con 148.260 biglietti (+8%). Segue Arezzo con 71.300 tagliandi e vendite in aumento del 27,7%. Dopo lo scorso anno si conferma sul podio Siena con 50.660 biglietti e una crescita del 21,3%: un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha accomunato, da alcuni anni, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia. Fuori dal podio ma sempre in crescita Lucca (43.060, +12,6%) e Pisa (42.740, +15%). Segue Livorno, unica città con una lieve flessione, a quota 30.800 (-1%), poi Pistoia (25.620, +8,5%) e Grosseto con 18.600 (+9,4%). Crescita esponenziale anche a Massa Carrara (17.540, +27,8%). Ultima Prato, che si ferma a 14.700 tagliandi venduti (+15,9%). A livello nazionale sono oltre 6,7 milioni i biglietti venduti, un dato in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6 milioni di tagliandi.