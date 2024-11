Los caminos de la Mística: grande finale al Giannetti International Guitar Festival

Grosseto: Un viaggio tra la spiritualità e la bellezza della musica attende il pubblico il prossimo 2 novembre alle ore 17:00 presso l'Auditorium dell'Istituto Musicale “Palmiero Giannetti” in via Bulgaria 21 a Grosseto. Il concerto conclusivo della 21ª edizione del Giannetti International Guitar Festival, intitolato "Los Caminos de la Mística", promette una serata indimenticabile. Protagonisti dell’evento saranno due artisti di fama internazionale: l'attrice spagnola María de los Reyes Aznar Martínez e il chitarrista cileno Ramón Vergara Silva.

L’evento, patrocinato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e organizzato dal Comune di Grosseto in collaborazione con l'Associazione LiveArt, rappresenta un appuntamento ormai storico per la città, sotto la direzione artistica del M° Fabio Montomoli. Quest'anno, il Festival ha regalato agli spettatori un caleidoscopio di suoni e performance di artisti di spicco nel mondo della chitarra, culminando in questa serata conclusiva che si prospetta come un autentico dialogo tra musica e poesia.

*Los Caminos de la Mística* sarà un viaggio unico: María de los Reyes Aznar Martínez, attrice con una profonda esperienza teatrale, presterà la sua voce a testi che richiamano la profondità della mistica e dell’animo umano. Ramón Vergara Silva, virtuoso chitarrista, accompagnerà l'attrice con note intense e avvolgenti, rendendo omaggio alla tradizione musicale sudamericana con una raffinatezza interpretativa che solo i grandi artisti sanno raggiungere.

La serata sarà aperta da giovani promesse della musica locale. Un allievo del Liceo Musicale “Bianciardi” e l’ensemble della Scuola Media a indirizzo musicale “Leonardo da Vinci” avranno l’onore di introdurre l’evento, continuando una tradizione consolidata dal Festival che mira a coinvolgere e valorizzare i giovani talenti di Grosseto. Questo momento introduttivo rappresenta non solo un'opportunità per i ragazzi, ma anche un ponte simbolico tra la musica dei grandi maestri e le nuove generazioni, rafforzando il legame culturale con la comunità.

L’attesa per *Los Caminos de la Mística* cresce, e il pubblico di Grosseto si prepara a vivere un pomeriggio di emozioni uniche. La fusione tra poesia, musica e misticismo che questo spettacolo promette lascerà sicuramente una traccia profonda, offrendo una conclusione perfetta per questa 21ª edizione del Giannetti International Guitar Festival.