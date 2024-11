Lorenzo Duranti “Pugilistica Grossetana Cavini” Campione Toscano per la terza volta consecutiva

Grosseto: Il giovane pugile della Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini” Lorenzo Duranti conquista la medaglia d’oro ai Campionati toscani youth che si sono svolti a Prato nella sede della Pugilistica Pratese e accede ai prossimi Campionati Italiani assoluti che si disputeranno a Loreto (AN).

Dopo la semifinale vinta contro Bonito dell’Accademia dello Sport di Livorno, in finale Duranti ha trovato di fronte a se l’ostico Galligani della Hold School Boxing di Piombino. Duranti ,sempre seguito dal suo tecnico Simone Giorgetti, coadiuvato all’ angolo da Luigi Forni e Federico Duranti, con il suo pugilato tutto tecnica e velocità senza dimenticare la potenza dei suoi colpi ha dato spettacolo sul ring con colpi in serie come sua abitudine che hanno mandato in confusione da subito il suo avversario. Lorenzo ha dominato tutte le riprese rendendo facile un match che nelle previsioni facile non era. Sentiremo ancora parlare di questo ragazzo con doti eccelse, dedito tutto alla boxe che lo porterà presto ad esaudire il suo sogno di diventare professionista.

Ma prima c’è da pensare ai Campionati Italiani, obiettivo anche dell’altro portacolori del team grossetano Tommaso Samà che ha vinto addirittura prima del limite la semifinale contro Massetti della Pugilistica San Giovanni e domenica prossima affronterà Leonardo Vincelli sempre della Pugilistica San Giovanni.

Grande soddisfazione per il Presidente della Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini” Fabrizio Corsini che ringrazia pubblicamente i suoi ragazzi per i continui successi ottenuti aspettando con trepidazione la finale di domenica.