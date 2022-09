Lo sportello Inas Cisl sbarca al Giglio

Martedì 4 ottobre un operatore sarà a disposizione della cittadinanza per dare informazioni, anche sulla richiesta di disoccupazione



Isola del Giglio: Martedì 4 ottobre lo Sportello Inas Cisl sbarca all'Isola del Giglio. Sarà infatti presente un operatore qualificato per dare informazioni alla cittadinanza su tutte le pratiche riguardanti le pensioni, l’invalidità, la richiesta di assegni, i bonus e le richieste di disoccupazione. Oltre a dare informazioni, l’operatore invia le pratiche all’Inps.

"Abbiamo deciso di promuovere sportelli itineranti sul territorio, per far sì che tutti i cittadini possano rivolgersi ai nostri operatori per chiedere informazioni e avviare le pratiche. All'Isola del Giglio crediamo di poter svolgere un servizio utile, anche vista la chiusura della stagione estiva e la necessità per molti lavoratori di avere delucidazioni sulla richiesta di Naspi, ad esempio".

L’appuntamento con lo sportello Inas è dunque per martedì 4 ottobre, la mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 14 alle 15.50, nella sala parrocchiale di Giglio Castello.