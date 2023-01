LNI di Follonica: Prosegue l'attività di educazione e rispetto al mare

Follonica: Ringraziamo i docenti delle classi terze del liceo "C. Cattaneo" di Follonica che, all'interno del progetto di biologia marina, ci ha contattati per una serie di incontri, sia a scuola che nella sede del gruppo sub che ospita gli acquari comunali della città del Golfo.



Dopo una lezione frontale nell'aula magna del plesso scolastico in cui si è parlato della complessità dell'ecosistema marino e dell'importanza che la posidonia ricopre vista la produzione di ossigeno e la protezione della duna costiera, l'incontro è proseguito nella sede degli acquari dove si è affrontato il problema dell'inquinamento che mina i precari equilibri del sistema marino.