Attualità Livelli di integrazione dei cittadini stranieri in Toscana, prorogata la scadenza dell'indagine 30 settembre 2024

30 settembre 2024 130

130 Stampa

Redazione

Castiglione della Pescaia: Prosegue la rilevazione sui livelli di integrazione dei cittadini stranieri in Toscana al fine dell'elaborazione del prossimo “Rapporto sulle politiche dell'immigrazione in Toscana” dell'Osservatorio Sociale Regionale, Regione Toscana e Anci Toscana.

La scadenza è stata prorogata a martedì 15 ottobre. Si tratta della seconda indagine sui livelli di integrazione dei cittadini di origine straniera che ha l'obiettivo di conoscere il punto di vista e i bisogni degli utenti per programmare interventi e promuovere politiche efficaci per l'inclusione degli stranieri residenti sul territorio locale. Il questionario online, accessibile al link https://bit.ly/integrazione2024 , è multilingue, italiano, inglese, francese, arabo, bengalese e cinese, ed è compilabile autonomamente dai cittadini stranieri e utenti dei servizi pubblici oppure, qualora ve ne fosse bisogno, con l'assistenza di un operatore. Per qualsiasi informazione è possibile scrivere all'indirizzo mail ufficio.immigrazione@ancitoscana.it oppure chiamare il numero +39 3332563362. L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Castiglione della Pescaia sarà a disposizione degli utenti per indicazioni relative alla compilazione del questionario (Tel. 0564 927924 / 127)

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Livelli di integrazione dei cittadini stranieri in Toscana, prorogata la scadenza dell'indagine Livelli di integrazione dei cittadini stranieri in Toscana, prorogata la scadenza dell'indagine 2024-09-30T11:00:00+02:00 230 it Rilevazione sui livelli di integrazione dei cittadini stranieri. L'indagine scade il 15 ottobre PT1M /media/images/Indagine-integrazione-stranieri.jpg /media/images/thumbs/x600-Indagine-integrazione-stranieri.jpg Maremma News Castiglione della Pescaia, Mon, 30 Sep 2024 11:00:00 GMT