Lions Club Grosseto Host: il 2024 è stato un anno di solidarietà al servizio del territorio

“Il 2024 è stato un anno molto significativo per il Club – spiega Michele Ferraro presidente del Lions Club Grosseto Host –. Siamo riusciti a portare a termine importanti iniziative di solidarietà, ma anche progetti che hanno arricchito la nostra città. Il Lions Club Grosseto Host si conferma un punto di riferimento per la solidarietà e il sostegno concreto alla comunità, mantenendo vivo il suo motto: We Serve.”

Grosseto: Numerosi sono stati i progetti realizzati o in fase di programmazione per lasciare un segno nella città di Grosseto. Tra i più importanti il finanziamento del restauro del monumento commemorativo del centenario del Grosseto calcio, installato a ridosso di Porta Corsica nel Giardino della gloria biancorossa e la partecipazione all’edizione 2024 della Città Visibile della cultura con il finanziamento di un’opera dedicata a Palazzo Cosimini. In via di definizione, invece, l’installazione di un diffusore musicale nel centro storico della città.

Tra le iniziative solidali più significative lo Zaino sospeso, che ci ha permesso di raccogliere materiale scolastico a favore delle famiglie bisognose indicate dalla Caritas, Croce Rossa e dalle Parrocchie della città. Inoltre, in collaborazione con i magazzini Maurys di Grosseto, i cittadini hanno potuto donare prodotti per la pulizia della casa e altri articoli, per le persone che si trovano in situazioni di difficoltà economica. Questi due service, che sono sempre attivi, ci permettono di dare un aiuto concreto alla nostra comunità. In occasione della tradizionale cena degli auguri è stata organizzata una riffa a favore dell’ospedale pediatrico in Congo fondato dalla Dott.ssa Laura Perna. Il ricavato è stato devoluto all’associazione Un mondo di amici, fondata dal socio Vito Ricciuti, scomparso alcuni anni fa, insieme alla moglie la Dott.ssa Patrizia Baratti.

Oltre a questi progetti, il mese di dicembre è stato ricco di iniziative benefiche, come la raccolta degli occhiali usati, il service distrettuale Accendi una candela per la pace in collaborazione con l’associazione Airon Mamme, il sostegno all’associazione Tuttiateatro ASP di Grosseto, che promuove l’integrazione di ragazzi e ragazze con disabilità, la raccolta fondi per l’associazione Le Querce di Mamre in occasione del concerto di Natale al Duomo di Grosseto e il service a favore del Santa Elisabetta.

Il Club durante il 2024 ha sostenuto con il proprio contributo, anche, numerose associazioni culturali come Recondite Armonie, Agimus Grosseto e la Corale Puccini, ma anche l’Ente morale servizio cani guida Lions, nata nel 1959 per addestrare e consegnare gratuitamente cani guida alle persone ipovedenti in tutta Italia. Non sono mancati anche gli incontri di approfondimento come Il Nucleare ieri e oggi a cura dell’Ing. Lorenzo Loreto organizzato all’Hotel Granduca.

“Il 2025 sarà un anno altrettanto ricco di obiettivi e solidarietà - conclude Ferraro - per la nostra grande famiglia pronta a condividere valori e progetti. Voglio ringraziare Gianluigi Ferrara che mi ha preceduto alla guida dell’associazione, tutti i volontari, i soci e i cittadini che hanno contribuito al successo di queste iniziative.”

Ricordiamo che i Lions sono un’associazione con una presenza capillare nel mondo, contando circa 1.400.000 soci e servendo circa 800 milioni persone l’anno, con il proprio servizio di volontariato.